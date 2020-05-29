قوى الأمن: توقيف شخصين سرقا أموالاً ومجوهرات من داخل منزل في مجدليون

أفادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "ليل 21-22/5/2020 أقدم مجهولون على سرقة مصاغ ومبلغ من ​المال​ بقيمة حوالى /16.000/ ​دولار​ أميركي، إضافةً إلى مبلغ /4.000/ درهم إماراتي، من داخل أحد المنازل في بلدة ​مجدليون​ - صيدا. نتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي، تم الاشتباه بشخصين على متن دراجة كهربائية"، معلنة أنه في غضون /48/ ساعة توصلت المفرزة المذكورة إلى تحديد هوية مالك الدراجة ومن معه، وهما: أ. ح. (مواليد عام 1991، فلسطيني)، هـ. ب. (مواليد عام 1994، فلسطيني) وبتاريخ 24/5/2020، داهمت قوة من المفرزة منزلَي المشتبه بهما في محلتي الفوار وسهل الصباغ (صيدا)، وتمكنت من توقيفهما".

وأوضحت أنه "بتفتيش منزليهما، جرى ضبط /13.710/ دولار أميركي، و/7.190.000/ ل. ل. وليرة ذهبية، ومسدس حربي عیار /7.5/ ملم. و/84/ حبة مخدرة من أنواع مختلفة، وقطعة من ​حشيشة الكيف​ و/3/ أجهزة خلوية، والدراجة الكهربائية المستخدمة في عملية السرقة. وقد اعترف الموقوفان أنهما باعا المصاغ المسروق إلى أحد الصاغة في صيدا، ويدعى ع. ج. (مواليد عام 1990، لبناني)، الذي تم توقيفه بالتاريخ ذاته -وتبين أنه مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم أسلحة- وأفاد بدوره ان كمية ​الذهب​ الذي اشتراها من السارقَين قد جرى صهرها. وقد أودع الموقوفون مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، وإعادة الأموال المسروقة إلى مالكها، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".