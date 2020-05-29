اليونان ستفتح مطارين أمام السياح من 29 دولة اعتبارًا من 15 يونيو

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اثينا: أعلنت اليونان الجمعة أنها ستفتح مطاري أثينا وتيسالونيكي (شمال) أمام السياح القادمين من 29 دولة في العالم اعتبارا من 15 يونيو، موعد بدء الموسم السياحي كما أعلنت وزارة السياحة.

هناك 15 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي على هذه اللائحة بينها ألمانيا والنمسا والدنمارك وفنلندا والجمهورية التشيكية ودول البلطيق وقبرص ومالطا وكذلك دول البلقان المجاورة لليونان.

لكن اللائحة لا تشمل حاليا فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا، الدول الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا، كما جاء في بيان وزارة السياحة اليونانية.

من خارج دول الاتحاد الأوروبي فانه يمكن للسياح من سويسرا والنروج ودول البلقان المجاورة لليونان مثل صربيا ومقدونيا الشمالية المجيء الى مطاري أثينا وتيسالونيكي، ثاني مدينة في البلاد.

وعلى اللائحة أيضا رعايا أستراليا واليابان واسرائيل ولبنان والصين ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية. لم تستبعد الوزارة توسيع هذه اللائحة بحلول الأول من يوليو موعد إعادة فتح مطارات محلية يونانية.

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وأوضحت وزارة السياحة أن "لائحة الدول الـ29 أعدت إثر دراسة حول الوضع الوبائي في كل دولة" مع الأخذ في الاعتبار التوصيات التي نشرتها الخميس الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وتقرير اللجنة اليونانية للأمراض المعدية. وقالت إن سيتم اجراء فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد على السياح القادمين من تلك الدول.

وبعد تخفيف العزل التدريجي الذي بدأ في 4 مايو، أعلنت اليونان عن فتح فنادقها في 1 يونيو قبل فتح الفنادق في 15 يونيو موعد بدء الموسم السياحي.

اليونان التي كانت أقل تضررا من شركائها الأوروبيين بالوباء، سجلت حتى الآن 175 وفاة و2906 إصابة بفيروس كورونا المستجد.



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