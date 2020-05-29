شكرا لقرائتكم خبر عن 651 عالقا يغادرون القاهرة فى طريقهم لماليزيا على متن رحلتين استثنائتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة رحلتا طيران استثنائيتان أحدهما تابعة للخطوط الجوية الأسيوية والثانية تابعة للخطوط الماليزية فى طريقهما إلى العاصمة الماليزية كولالمبور، وقالت مصادر بمطار القاهرة أن الرحلة رقم MH8435 التابعة للخطوط الماليزية قد غادرت مطار القاهرة وعلى متنها 276 عالقا ماليزيًا فى طريقهم إلى مدينة كوالالمبور بماليزيا وقد تم إنهاء إجراءات سفر الركاب بصالة السفر رقم 1 بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم.
كما غادرت مطار القاهرة أيضا الرحلة رقم D7675 التابعة للخطوط الأسيوية وعلى متنها 375 من العالقين فى طريقم إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور وقد تم إنهاظ إجراءات الركاب من صالة السفر رقم 1 بمبنى الركاب رقم 1.
ومن المقرر أن يخضع العالقين للفحص من قبل الحجر الصحى بجهة وصولهم وذلك تنفيذا لقرار منظمة الصحة العالمية والإجراءات الإحترازية التى أقرتها المنظمة الأممية للتعامل مع المسافرين فى إطار التصدى للحد من إنتشار جائحة كورونا.
كانت سلطة الطيران المدنى قد أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر 651 عالقا يغادرون القاهرة فى طريقهم لماليزيا على متن رحلتين استثنائتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.