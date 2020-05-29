شكرا لقرائتكم خبر عن النائب يحيى كدوانى: الجماعة الإرهابية تستغل السوشيال لتزييف الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن جماعة الإخوان تمتلك مئات الآلاف من الصفحات عبر السوشيال ميديا، والتى يتم توظيفها فى ترويج الأكاذيب والادعاءات والشائعات، والترويج لهذه الصفحات بشكل كبير، من خلال الاعتماد على الإعلانات المدفوعة لمواقع التواصل الاجتماعى.

وشدد كدوانى، على أن الجماعة تحصل على دعم كبير من الخارج لتنفيذ مخططاتها فى الداخل معتمدة فى ذلك على "السوشيال ميديا" كسلاح رئيسي لها فى إثارة البلبلة، وإيهام الشارع المصرى، بأن هناك حالة عدم استقرار فى الشارع، ومحاولة للوقيعة بينه وبين قوات الأمن باللعب على ملف حقوق الإنسان، موضحا أنها تستغل إدارتها من خارج الحدود وعدم وجود آلية للسيطرة عليها .

واعتبر عضو مجلس النواب، إنه فى ظل عشوائية الاستخدامات التى تتم عبر السوشيال ميديا بشكل كبير، وأصبح استخدامه يؤثر بشكل سلبى على الدولة، نحتاج إلى أن يكون هناك ضوابط لذلك، وأن يكون هناك اتفاقية مبرمة بين الدول تضع آليات مواجهة ما تقوم به الإخوان والتنظيمات الإرهابية وقوى الشر من فبركة أكاذيب على السوشيال ميديا ووضع آلية للحجب أيضا .

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن التنظيم يسعى دائما وأبدا إلى الترويج لأكاذيبه من خلال طرق عديدة، واستخدام كل الوسائل التى تواكب العصر من خلال دعم كبير يقدم لهم من التنظيم الدولى فى الخارج، لمحاولة النيل بالدولة المصرية، وهو مخطط لابد من الانتباه لمثل هذه الأمور التى تسعى لها ، قائلا "الجماعة تعمل حاليا على نقل حروبها عبر الواقع الافتراضى والفضاء الإلكترونى من خلال نشر الأكاذيب والشائعات عبر مواقع السوشيال ميديا ،وهو ما يؤكد مدى خطورته مستغلة فى ذلك فكرة المكلمه المتداوله داخل هذه المواقع، والتى تساعد على بث الشائعات.. وكل هذه الأمور تدفق لها ميزانيات ضخمة والهدف هو خبيث من أجل العبث بالدولة المصريه ".

وشدد أنه يمكن استغلال ما أصدره دونالد ترامب مساء الأربعاء، بقراراً تنفيذياً برفع الحصانة القانونية التي كانت ممنوحة لمنصات التواصل، بموجب حماية حرية التعبير، ما يفتح الباب أمام مقاضاة تلك المنصات، بإبرام اتفاقية تضع ضوابط لإطار السوشيال ميديا والعمل داخله .

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وشدد أن هناك انفلات فى استخدام مواقع التواصل الاجتماعى والاعتدء على حرية الآخرين، و العالم كله يحتاج إلى وقفة لتنظيم هذه المواقع والجرائم التى تدار عليها والحد من ضررها للأمن القومى لكل دولة وهو ما يستلزم وقفة على مستوى العالم كله للتصدى للمنظومات التى تدار من خارج هذه الحدود .

وكانت قد أصدر دونالد ترامب الرئيس الأمريكى مساء الأربعاء، قراراً تنفيذياً يرفع الحصانة القانونية التي كانت ممنوحة لمنصات التواصل، بموجب حماية حرية التعبير، ما يفتح الباب أمام مقاضاة تلك المنصات.

وبموجب قرار ترامب الجديد، باتت مواقع التواصل باتت مواقع التواصل مثل تويتر وفيس بوك مجردة من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر.

وبدأت الأزمة بين ترامب وموقع تويتر بعدما اعتبر أحد تغريداته "غير موثوقة"، الأمر الذى علق عليه الرئيس الأمريكي بالتأكيد على أن "هناك حاجة للتنظيم لأن هذه الشركات لم تعد منتديات محايدة بل تنخرط في "نشاطات سياسية".