شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بجهود مصر فى تضمين احتياجات المرأة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت السيدة فمزيلي ملامبو نجوكا وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالجهود العديدة التى تقوم بها مصر حالياً لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والمراعية لاحتياجات المرأة المصرية، معربة عن سعادتها بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة وبالأخص هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر في هذا الإطار .

جاء ذلك فى خطابها المرسل للبعثة المصرية بنيويورك والمجلس القومي للمرأة بمصر، والتى أبدت فيه أيضا اعجابها الشديد بتقرير رصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد" والذي اعده المجلس القومي للمرأة، مثمنة دور الحكومة المصرية للتأكد من استجابة القرارات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد لاحتياجات المرأة، مشيرة إلى أن تقرير الرصد بمثابة فرصة لضمان عدم وجود سياسة غير مستجيبة لاحتياجات المرأة، مشيدة بقرار زيادة الدعم المالي للمرأة الريفية.

وأكدت أن الاستجابة الفردية والجماعية لجميع البلدان لهذه الأزمة غير المسبوقة يمكن أن تضمن أن يكون حق المرأة واستقلالها الاقتصادي هو جزء من الاستجابة قصيرة وطويلة المدى للقرارات الخاصة بمواجهة هذه الأزمة ، مشيرة أن هذا لن يفيد النساء فحسب بل سيساهم في جعل هذه الجهود أكثر فعالية فى بناء مجتمعات شاملة ومتوازنة وأكثر مرونة وقادرة على معالجة ومواجهة هذه الأزمات.

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وأكدت "ملامبو" على استمرار دعم هيئة الامم المتحدة للمرأة للحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وفي جميع المجالات الأخرى في سبيل تحقيق التنمية المستدامة لتمكين المرأة والفتاة .

وكانت بعثة مصر بنيويورك قد قامت في وقت سابق بمخاطبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبعثات الدول الأعضاء في المنظمة، للتأكيد على الحاجة إلى التعاون الدولي ومشاركة الخبرات والمعلومات من أجل التغلب على هذا التحدي الطارئ الذي تواجهه الإنسانية، وإبرازاً للسبق المصري في إعداد خطط وبرامج تراعي وضع المرأة لدى التصدي لإنتشار جائحة الكورونا، ، وقام الوفد المصري بتعميم التقرير الذي أعده المجلس القومي للمرأة عن السياسات والبرامج المقترحة تجاه وضع المرأة عند مواجهة جائحة الكورونا، كذلك آلية التقييم الدوري لتلك السياسات والبرامج.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت الحكومة الأولى في العالم التى قامت بإصدار ورقة سياسات و تقرير لرصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة والتى اتخذتها الدولة المصرية خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث رصد التقرير 52 تدبير وإجراء وقرار اتخذته الحكومة المصرية مراعي لاحتياجات المرأة المصرية خلال الفترة الماضية .