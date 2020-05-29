شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لما نشره ”الخليج 365”.. حزب الشعب الجمهورى ينفى انضمام رجال أعمال لصفوفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى حزب الشعب الجمهورى، فى بيان له اليوم الجمعة، انضمام شخصيات عامة أو رجال أعمال لصفوفه، وذلك تأكيدًا لما نشره موقع ”الخليج 365”، الخميس، نقلًا عن مصادره داخل الحزب، بأنه لا صحة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن انضمام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إلى صفوف الحزب.

ونشر رجل الأعمال المهندس أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، اليوم الجمعة، بيان الحزب عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث قال البيان، "يهيب حزب الشعب الجمهورى بجميع متابعيه وأعضائه بعدم الانسياق وراء أى أخبار مغلوطة تنشر فى وسائل الإعلام المختلفة وعلى وسائل التواصل الاجتماعى أو مصادر مجهلة عن انضمام شخصيات عامة أو رجال أعمال للحزب".

وأضاف البيان، "ويؤكد حزب الشعب الجمهورى أن المنصة الوحيدة المخول لها نشر أخبار الحزب هى الصفحة الرسمية للحزب على فيسبوك.. وفى حال انضمام أى شخصيات للحزب، سوف نقوم بالإعلان عنها مباشرة على الصفحة.. اللهم وفقنا لما فيه الخير لبلدنا مصر".

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وكانت أكدت مصادر من داخل حزب الشعب الجمهورى، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن انضمام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إلى صفوف الحزب، ولفتت المصادر داخل الحزب أن أى بيانات رسمية هى فقط ما تعبر عن الحزب، وأن كل ما يروج بمواقع التواصل الاجتماعى غير صحيح.

ولفتت أيضا مصادر مقربة من رجل الأعمال، أن كل ما ذكر عن انضمامه لحزب الشعب الجمهورى مجرد شائعات ولا صحة لها وغير دقيقة، وكانت قد ترددت شائعات عبر مواقع التواصل، خلال الساعات الماضية عن انضمام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إلى صفوف حزب الشعب الجمهورى.