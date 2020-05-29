شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قرارات الحكومة الأخيرة ستسهم فى تحسن الأداء بمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب مجدى مرشد، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الصحية، أن الحكومة تحاول بذل قصارى جهدها للحد من انتشار فيروس كورونا، معتبرا أن قرارتها بالأمس تعد فى إطار وضع إجراءات أكثر صرامة للعزل المنزلى وضمان المتابعة الدورية للمصابين .

وشدد عضو مجلس النواب، أن ما أعلنته الحكومة ستساعد بشكل مباشر وواضح فى مواجهة الأزمه الحاليه وتتفق مع احتياجات المرحله ، متوقعا مساهمتها فى تحسين الكثير من أداء الدولة فى مواجهة الحرب الوقائية النى نخوضها للتصدى لانتشار كورونا.

واعتبر أن قرار الحكومة بزيادة فاعلية الخط الساخن (105) الخاص بالتعامل مع الحالات المصابة والمشتبه فى إصابتها بفيروس "كورونا"، بزيادة عدد العاملين به بنحو 150 مقعد مقارب لاقتراحه بشأن تخصيص خط تليفونى للعزل المنزلى ومتابعة المصابين عن بعد، متطلعا أن يسهم ذلك فى الحد من الوفيات بالمتابعة الدورية لحالة المصابين ومدى تطورهم .

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وكان قد أكد رئيس الوزراء على أهمية زيادة كفاءة وفاعلية الخط الساخن (105) الخاص بالتعامل مع الحالات المصابة والمشتبه فى إصابتها بفيروس "كورونا"، حيث أكدت وزيرة الصحة فى هذا الصدد أنه تم زيادة عدد العاملين به بنحو 150 مقعداً، ووجه رئيس الوزراء بأن يتم ضم منظومة الشكاوى الحكومية لتتولى المساعدة فى تلقى بلاغات المواطنين واستفساراتهم حول فيروس "كورونا"، وذلك بالتنسيق مع مسئولى وزارة الصحة، بما يسهم فى سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى، والرد على كافة الاستفسارات، وتقديم خدمة جيدة لهم، مشيراً إلى أهمية أن تأتى هذه المهمة على رأس أولويات عمل منظومة الشكاوى الحكومية خلال هذه المرحلة.

كما نوهت وزيرة الصحة إلى أنه تم تحديث التطبيق الإلكتروني "صحة مصر"، وإضافة قائمة المستشفيات العامة والمركزية التى تم ضمها، وكيفية الوصول لأقرب مستشفى لمقر التواجد، تيسيراً على المواطنين، كما تم إضافة تسجيل متابعة المرضى الخاضعين للعزل المنزلي، الى التطبيق، وكذا الابلاغ الفوري لغرفة العمليات بمتابعة المريض.