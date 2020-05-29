شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر تطبق خطة احترافية فى مواجهة كورونا.. وحملات التشكيك "بائسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، رفضه التام لحملات التشكيك التى يشنها الأعداء والمرتزقة ضد الوطن فى مجال التصدى لفيروس كورونا، رغم الخطة الاحترافية المتكاملة التى تطبقها مصر فى مواجهة الوباء، ولعبور هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، واصفا هذه الحملات بـ"البائسه".

وشدد إسماعيل، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، علي ضرورة تضافر الجهود والتكاتف الشعبي والرسمي لعبور محنة كورونا واجتياز هذا الوباء الخطير، لافتاُ إلي ما قاله الرئيس السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، إلى أنه في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً في مواجهة هذا الوباء والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الإقتصادى في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد و إنجاز.

ونوه عضو مجلس النواب، إلي أن مصر وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعتبر الحفاظ على الصحة العامة أولوية قصوى، وفي نفس الوقت تبذل الجهود لإعادة الاقتصاد إلى سابق عهده ومواصلة معدلات النمو والقضاء على البطالة والتضخم.