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اليونان تفتح أبوابها للسياح الأجانب من 29 دولة

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حددت اليونان عددا من الدول التي قالت إنها ستستقبل زوارا منها بعد تخفيف تدابير الإغلاق فيها، وبهدف تخفيف الأضرار الاقتصادية التي ألحقها بها تفشي فيروس الجديد عالميا وفقا لوكالة رويترز.

 

وأدرجت اليونان، اليوم الجمعة، 29 دولة ضمن قائمة الدول التي ستقبل زوارها بعد 15 يونيو المقبل، وأشارت إلى أنها ستعمل على توسيع القائمة لتشمل دولا أخرى حتى الأول من يوليو المقبل.

 

وقالت وزارة السياحة اليونانية إن المسافرين من الدول

المدرجة على القائمة سيتمكنون من دخول البلاد على متن رحلات مباشرة إلى مدينتي أثينا وسالونيكي شمالي اليونان.

 

ومن بين الدول التسع والعشرين، التي حددتها أثينا، ألبانيا وقبرص وأستراليا والنمسا ومقدونيا الشمالية وبلغاريا وألمانيا والدنمارك والنرويج وفنلندا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية والصين، ولبنان ونيوزيلندا.

 

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وأوضحت الوزارة أن الزوار القادمين من تلك الدول قد يخضعون لفحص عينات فيروس كورونا، وفقا

للأسوشيتد برس.

 

وكانت اليونان من الدول الأولى التي فرضت الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد فيها، وهي الخطوة التي قللت عدد حالات الإصابة بشكل ملحوظ مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية.

 

وحتى الآن بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، في اليونان 2900 إصابة فقط، بينها 175 حالة وفاة، فيما لم تكشف حالات جديدة في معظم الجزر اليونانية، التي تعد وجهات سياحية شائعة.

 

يشار إلى أن قطاع السياحة والقطاعات الأخرى المرتبطة به تشكل نحو 20 في المئة من اقتصاد اليونان، وكانت الحكومة قلقة جراء احتمال خسارة الموسم السياحي لهذا العام.

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