أبشر تتيح منصة لبيع المركبات بالسعودية

أدرجت منصة "أبشر" خدمة جديدة خاصة لـ “مبايعات مركبات النقل الخاص"، لتضاف إلى خدمة "مبايعة المركبات" التي تتيح للأفراد إمكانية إتمام مبايعة المركبات آليًا عبر منصة أبشر، وذلك بعد معاينة وفحص المشتري للمركبة، وحصول التراضي بين البائع والمشتري على إتمام المبايعة بثمن محدد.

وتتيح هذه الخدمة للبائع الدخول إلى حسابه في منصة أبشر لتحديد مركبته المطلوب بيعها، وتحديد ثمن البيع المتفق عليه، وإدخال

معلومات المشتري (رقم الهوية وتاريخ الميلاد). كما يقوم البائع أيضًا بإدخال رقم حسابه البنكي المطلوب تحويل ثمن البيع إليه. ولابد أن يكون الحساب مسجلًا باسمه لدى أحد البنوك المحلية.

ويمنح المشتري مهلة قدرها ساعة واحدة، يقوم خلالها بالدخول إلى حسابه في منصة أبشر، ومن ثم يقوم قبول أو رفض طلب المبايعة.

وفي حال تم تجاوز هذه المهلة الزمنية دون اتخاذ أي إجراء من قبل المشتري، فيتم حينئذ إلغاء عملية المبايعة تلقائيًا. وفي حال قبول المشتري للطلب، فيلزمه إدخال رقم أحد حساباته البنكية. هذا الحساب سيستخدم لاحقًا لإعادة ثمن المركبة للمشتري في حال عدم إتمام عملية المبايعة لأي سبب كان.

علما بأن الفحص الدوري خلال فترة جائحة كورونا غير ملزم لإكمال المبايعة.

وتأتي خدمة "مبايعة المركبات" ضمن أكثر من (200) خدمة إلكترونية يستفيد منها أكثر من(15) مليون مستخدم، عبر منصة "أبشر"، للأفراد وقطاع الأعمال.