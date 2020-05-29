الفلبين تسجل 1046 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة

سجلت الفلبين يوم الجمعة 21 حالة وفاة أخرى بفيروس كورونا المستجد و1046 حالة إصابة جديدة وفقا لوكالة رويترز. رويترز. وقالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد حالات الوفاة ارتفع بذلك إلى 942 حالة في حين بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 16634 حالة. وأضافت أن 122 مصابا آخرين تعافوا ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 3720 حالة. 942 حالة في حين بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 16634 حالة. وأضافت أن 122 مصابا آخرين تعافوا ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 3720 حالة.

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