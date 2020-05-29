العراق تُسجّل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ ظهور المرض

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، رصد 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو الرقم الأعلى الذي يسجل منذ ظهور الفيروس في البلاد.
وسجلت مختبرات الوزارة، 416 إصابة، مرتفعا عن يوم أمس الخميس، حيث سُجلت فيه 322 إصابة، ليكون
وذكرت، أن "أعداد الوفيات لليوم كانت 6 حالات، ليصل الإجمالي إلى 185 حالة وفاة، فيما تماثل 73 مصاب للشفاء، لتكون أعداد المتعافين منالمرض 3044 مصاب".
وفحصت الوزارة، حسب بيان لها، 216731 مواطنا خلال اليوم الجمعة.
وظهرت الإصابات في "محافظات بغداد والنجف والبصرة والسليمانية وكربلاء وكركوك وديالى وواسط وبابل والديوانية وميسان وذي قار والمثنى وصلاح الدين ونينوى".
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن عن ظهور الإصابات بيوم واحد في جميع المحافظات العراقية.
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