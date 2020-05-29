الدفاع الصينية تستنكر الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه بكين

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، رن قوه تشيانغ، اليوم الجمعة، أن الصين تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجها على الاستراتيجية الأمريكية الجديدة بشأن الصين، المليئة بالتحيز والاستنتاجات المزيفة، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.
وقال رن قوه تشيانغ في مؤتمر صحفي: "هذا التقرير مليء بالتفكير في الحرب الباردة والهيمنة، مليء بالغطرسة والتحامل والاستنتاجات الكاذبة والتقييماتالزائفة؛ نحن نعرب عن استيائنا واحتجاجنا الشديدين".
وشدد على أن التقرير يتجاهل الحقائق ويشوه النظام السياسي للصين واستراتيجيتها، ويعزز بما يسمى "التهديد الصيني" ويروج لحملة واسع النطاق من التشديد تجاه العلاقات مع الصين.
وسبق أن قدمت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لأعضاء الكونغرس تقريرًا
ووفقا للتقرير، فإن النهج الأمريكي للتعاون مع الصين ينطوي على تحقيق هدفين. أولا زيادة استدامة المؤسسات والتحالفات والشراكات الأمريكية لمواجهة التحديات التي تفرضها الصين، وثانيا إجبار الصين على وقف أو الحد من الإجراءات التي تضر بالمصالح الحيوية للولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن المنافسة يجب ألا تؤدي إلى المواجهة أو الصراع"، وأن الولايات المتحدة "ترحب بالتعاون" مع الصين و"تعتمد على المنافسة العادلة".
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