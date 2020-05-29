كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر الدنمارك تعلن إعادة فتح أبوابها للسائحين من 3 دول فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن، اليوم الجمعة، إن الدنمارك سوف تعيد فتح الحدود لاستقبال السائحين من ألمانيا والنرويج وأيسلندا اعتباراً من يوم 15 يونيو المقبل.

وأضافت فريدريكسن: أنه يتوجب على الزائرين إثبات أن لديهم حجزًا لا يقل عن ست ليال في موقع تخييم أو منزل لقضاء العطلات، خارج العاصمة كوبنهاجن.

وكانت الدنمارك، قد أغلقت حدودها في منتصف شهر مارس الماضي، في إطار التدابير الهادفة إلى وقف تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وسجلت البلاد 568 حالة وفاة حتى اليوم الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتابعت: "لقد نجحنا حتى الآن كدولة بشكل جيد؛ حيث أننا نسيطر على العدوى بفضل الجهود المشتركة القوية التي يبذلها جميع الدنماركيين، ولكن الفيروس لا يزال معنا ونحن لم نتجاوز الأزمة".

ولفتت إلى أن حكومتها تجري "حواراً وثيقاً" مع جارتها الشمالية السويد، التي ظلت خارج قائمة الدول التي سيسمح لسائحيها بدخول الدنمارك.

وقال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود: إن "المنشور العام لوزارة الخارجية الدنماركية بشأن حظر السفر غير الضروري لا يزال ساريا حتى يوم 31 أغسطس المقبل".

Advertisements

وتابع كوفود: أنه في الوقت الذي لم تعد تحذر فيه السلطات الدنماركية من السفر إلى أيسلندا وألمانيا والنرويج، فإنه يبقى من المستحسن تجنب المدن الكبيرة واتباع نصائح السلطات المحلية، مشيراً إلى أن بلاده ربما تسمح بدخول السياح من دول أخرى بعد موسم الصيف.