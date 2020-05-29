كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تخصص 3 دقائق في كل حصة دراسية عن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت وزارة التربية والتعليم الإماراتية المدارس بتخصيص 3 دقائق فقط في كل حصة دراسية ولمدة أسبوعين؛ بهدف توعية وتثقيف الطلبة عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقالت الوزارة الإماراتية: إنه "لم يتم تخصيص مادة دراسية جديدة عن هذا الموضوع"، نافية ما تم تداوله في هذا الصدد على بعض المواقع.

واستؤنفت الدراسة عن بُعد في جميع مدارس الإمارات، يوم الأربعاء، وأعلنت الوزارة بدء الاختبار المركزي للفصل الدراسي الثالث لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر بالمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة في الفترة ما بين 31 مايو وحتى 4 يونيو.