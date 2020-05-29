كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تخصص 3 دقائق في كل حصة دراسية عن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت وزارة التربية والتعليم الإماراتية المدارس بتخصيص 3 دقائق فقط في كل حصة دراسية ولمدة أسبوعين؛ بهدف توعية وتثقيف الطلبة عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وقالت الوزارة الإماراتية: إنه "لم يتم تخصيص مادة دراسية جديدة عن هذا الموضوع"، نافية ما تم تداوله في هذا الصدد على بعض المواقع.
واستؤنفت الدراسة عن بُعد في جميع مدارس الإمارات، يوم الأربعاء، وأعلنت الوزارة بدء الاختبار المركزي للفصل الدراسي الثالث لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر بالمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة في الفترة ما بين 31 مايو وحتى 4 يونيو.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,945 مليون إصابة، بينهم أكثر من 363 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,608 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.