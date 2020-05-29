كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطيني في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، النار على شاب فلسطيني بالضفة الغربية بحجة اتهامه بمحاولة دهس جنود.

وقال جيش الاحتلال: إن "فلسطينياً حاول دهس جنود تواجدوا بالقرب من بلدة عين ماء في منطقة رام الله بوسط الضفة الغربية"، لافتاً أن "الجنود أطلقوا النار على سائق السيارة دون وقوع إصابات في صفوفهم".

ولم يحدد جيش الاحتلال وضع الفلسطيني، ولكن هناك وسائل إعلام إسرائيلية قالت: إنه "في حالة خطيرة نتيجة إصابته بالرصاص".

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وكانت الأيام الأخيرة شهدت العديد من عمليات إطلاق نار على فلسطينيين بالضفة الغربية بعد اتهامهم بمحاولة تنفيذ عمليات دهس أو طعن.