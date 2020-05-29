كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة تتحدث عن إجراءات الإمارات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، الصادرة اليوم الجمعة، إن التدابير والإجراءات المتخذة لحماية الصحة العامة مستمرة، حتى انتهاء وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" كلياً، والجميع ملزم بتطبيقها لحماية نفسه وغيره في المجتمع، واستمرار الحياة الاقتصادية بشكل أوسع في جميع انحاء دولة إمارات العربية المتحدة لتنشيط دوران عجلة الاقتصاد، لا يعني نهائياً التخفيف من وتيرة هذه الإجراءات الوقائية القائمة على أسس علمية وعملية.

وأضافت الصحيفة الإماراتية: أن الإجراءات المتخذة في الدولة لمكافحة وباء كورونا، تخضع لمراجعات دائمة استناداً إلى معايير عديدة وضعتها لجان متخصصة كل في مجالها، وهي المعنية بتحديد جاهزية كل قطاع لإعادة استئناف نشاطه مع الحفاظ على التدابير المقررة لمنع تفشي الفيروس وانتقال العدوى.

ولفتت إلى أن من يظن السماح بعودة الأنشطة عند انتهاء هذا الوباء فهو "مخطئ"، ذلك ما أكدته الحكومة واعتبرته دعوة أوسع لتعزيز الوعي بأهمية الوقاية والتعاون، عبر الالتزام بالتدابير وكل ما يصدر عن الجهات المختصة، وضمان دوران عجلة الاقتصاد بشكل تدريجي حتى التمكن من محاصرة الوباء أو القضاء عليه، بجهود محلية وتعاون دولي.

وأوضحت أن القرارات المتخذة، ومنها عودة النشاط الاقتصادي وعودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30% اعتباراً من يوم الأحد المقبل، مع بقاء التدابير والإجراءات الاحترازية والتزام الجمهور بها، ودعم خط الدفاع الأول من الكوادر الصحية، هي موازنة تهدف إلى إنجاح الخطة الوطنية لمكافحة الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.

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