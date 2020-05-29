كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر الأوقاف الأردنية تقرر عودة الرجال فقط للصلاة في المساجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف الأردنية، اليوم الجمعة، عن عدم السماح للنساء بأداء وإقامة صلاة الجمعة القادمة في المساجد.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الوزارة حسام الحياري: إنه "سيتم فتح مصليات النساء للرجال، وذلك لتوفير مساحات واسعة ولتحقيق شرط التباعد الاجتماعي".

ودعا وزير الأوقاف محمد الخلايلة، إلى المحافظة على المساجد عند العودة إلى الصلاة، وأن "تبقى أماكن للطهارة والطمأنينة والسكينة، وذلك بالأخذ بالاحتياطات اللازمة واتباع الإجراءات والتعليمات الوقائية والتباعد الجسدي".

وقال الخلايلة: إن "الوباء كان في تاريخ البشرية موجودا"، لافتاً إلى "أننا صمنا رمضان العام الحالي بشكل استثنائي، ونحن نواجه البلاء كما يواجهه العالم".

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وأضاف: أن "صلاة الجمعة فريضة لا تصلح أن تؤدى في المنازل ولا تسقط عن المسلمين"، موضحاً أن "بقية الصلوات يمكن تأديتها في المنازل"، مشيرا إلى أن "خطبة الجمعة لن تزيد مدتها عن 10 دقائق".

وكانت الحكومة الأردنية، قد قررت يوم أمس الخميس، إعادة فتح المساجد يوم الجمعة الموافق 5 يونيو المقبل، وذلك وفقا لعدة ضوابط ومعايير تعنى بالسلامة العامة.