كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر الأوقاف الأردنية تقرر عودة الرجال فقط للصلاة في المساجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الأوقاف الأردنية، اليوم الجمعة، عن عدم السماح للنساء بأداء وإقامة صلاة الجمعة القادمة في المساجد.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الوزارة حسام الحياري: إنه "سيتم فتح مصليات النساء للرجال، وذلك لتوفير مساحات واسعة ولتحقيق شرط التباعد الاجتماعي".
ودعا وزير الأوقاف محمد الخلايلة، إلى المحافظة على المساجد عند العودة إلى الصلاة، وأن "تبقى أماكن للطهارة والطمأنينة والسكينة، وذلك بالأخذ بالاحتياطات اللازمة واتباع الإجراءات والتعليمات الوقائية والتباعد الجسدي".
وقال الخلايلة: إن "الوباء كان في تاريخ البشرية موجودا"، لافتاً إلى "أننا صمنا رمضان العام الحالي بشكل استثنائي، ونحن نواجه البلاء كما يواجهه العالم".
وأضاف: أن "صلاة الجمعة فريضة لا تصلح أن تؤدى في المنازل ولا تسقط عن المسلمين"، موضحاً أن "بقية الصلوات يمكن تأديتها في المنازل"، مشيرا إلى أن "خطبة الجمعة لن تزيد مدتها عن 10 دقائق".
وكانت الحكومة الأردنية، قد قررت يوم أمس الخميس، إعادة فتح المساجد يوم الجمعة الموافق 5 يونيو المقبل، وذلك وفقا لعدة ضوابط ومعايير تعنى بالسلامة العامة.
هذا وشهدت الأدرن منذ يوم 21 مارس الماضي، إجراءات إغلاق شبه تام تشمل حظرا شاملا للتجول خلال ساعات الليل وأيام الجمعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
ومنذ ذلك التاريخ أغلقت المساجد والكنائس والمؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، وصالات المطاعم والمقاهي والمسابح والنوادي الرياضية وصالات الأفراح والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية ودور السينما، ويسمح للمواطنين بالعمل والخروج ضمن شروط وساعات محددة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.
وفرض الأردن حظر تجوال كاملاً لمدة 72 ساعة بداية الأسبوع الحالي، بما في ذلك أول أيام عيد الفطر بينما أدى الأردنيون صلاة العيد في منازلهم.