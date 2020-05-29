تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في دهوك

أعلنت دائرة صحة محافظة دهوك، الجمعة، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة. وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 إنه "تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة دهوك". وأضافت أن "المصاب يبلغ من العمر 36 عاماً وكان عائداً من العاصمة بغداد". وكانت وزارة الصحة والبيئة قد أعلنت، أمس الخميس، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

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