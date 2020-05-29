الصحة العالمية تكشف حقيقة تشخيصها حالات مشتبه بإصابتها بكورونا عبر الانترنت

كشفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، حقيقة تشخيصها حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر الإنترنت. وذكرت المنظمة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، :" ننفي كل ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إنشائها أداة لتشخيص الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر الإنترنت". وأهابت المنظمة بالمواطنين بأن "يوثقوا المعلومات من مصادرها الرسمية".



وكانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت إطلاق تحديثات جديدة بتطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة، الذي تم إطلاقه يوم 14 من شهر نيسان 2020، "وذلك في إطار حرص الوزارة على التيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمة طبية في حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا وإرشادات التوعية حول الوقاية من الفيروس". وكانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت إطلاق تحديثات جديدة بتطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة، الذي تم إطلاقه يوم 14 من شهر نيسان 2020، "وذلك في إطار حرص الوزارة على التيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمة طبية في حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا وإرشادات التوعية حول الوقاية من الفيروس".

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