التربية تصدر قرارات بشأن الامتحانات الوزارية للعام الدراسي الحالي

أصدرت وزارة التربية، اليوم الجمعة، قرارات بشأن الامتحانات العامة الوزارية للمراحل الدراسية المنتهية كافة، كذلك قررت تأجيل الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين إلى موعد يُحدد لاحقاً.
أولاً: استحصال موافقة مجلس الوزراء على تعليق الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية للعام الدراسي الحالي، واعتماد درجة نصف السنة كدرجة نجاح من المرحلة، والسماح للتلاميذ الراسبين بأداء الامتحانات الدور الثاني لاحقاً في جميع المواد التي رسبوا فيها.
ثانياً: استناداً الى المادة (الرابعة) من نظام الامتحانات العامة رقم (18) لسنة 1987 تحدد فحوص الامتحانات العامة للدراسات (الابتدائية والمتوسطة والإعدادية بفروعها كافة بتعليمات يصدرها وزير التربية )، وبعد موافقة (الوزير) تقرر أن تكون الفحوص الداخلة في الامتحانات العامة للصف الثالث المتوسط (خمسة) فحوص هي: (اللغة العربية، اللغة الانكليزية، الرياضيات، الاحياء، الكيمياء والفيزياء).
ثالثاً: تأجيل موعد الامتحانات التمهيدية الخاصة بالطلبة الخارجيين للعام الدراسي 2019 – 2020 الى موعد يتم تحديدهُ لاحقاً.
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