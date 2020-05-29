بسبب كورونا.. إسبانيا تعتزم تمديد حالة الطوارئ في البلاد

أعلنت الحكومة الاسبانية، الجمعة، انها ستناقش مع مختلف الأحزاب السياسية ما إذا كانت ستسعى لتمديد آخر لحالة الطوارئ بعد السابع من يونيو المقبل في البلاد بسبب جائحة كورونا.
وفرضت السلطات الإسبانية، بداية من الرابع من مايو الجاري، ارتداء الكمامات في المواصلات العامة، وقامت الحكومة بتوزيع أكثر من 14 مليون كمامة على المنظمات غير الحكومية، ونقاط المواصلات العامة، والمجالس البلدية، لمواجهة تفشي الوباء القاتل.
هذا وطبقت إسبانيا إجراءات العزل العام للمرة الأولى في الرابع عشر من مارس الماضي.
وتشهد إسبانيا، التي كانت من أكبر بؤر الجائحة في العالم، هبوطا مستمرا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث يبلغ هذا العدد حالة واحدة لليوم الثاني على التوالي، فيما تم رصد 38 حالة خلال الأيام الـ7 الماضية، وذلك بعد تجاوز هذا الرقم على أساس يومي مرارا في وقت سابق مستوى 700 شخص.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 237906، وإجمالي الوفيات 27119.
وتحتل إسبانيا المرتبة الخامسة عالميا، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، وكذلك الخامسة من حيث الإصابات.
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