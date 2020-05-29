مصدر: تسجيل أكثر من 94 إصابة جديدة بفايروس كورونا في الكرخ

أفاد مصدر في دائرة صحة الكرخ، الجمعة، بتسجيل أكثر من 94 حالة إصابة بفايروس كورونا.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "تسجيل أكثر من 94 حالة إصابة بفايروس كورونا في جانب الكرخ من العاصمة بغداد".
ويبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق 5457 إصابة، بينها 2971 حالة شفاء، و179 وفاة، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة أصدرتها أمس الخميس.
ويبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق 5457 إصابة، بينها 2971 حالة شفاء، و179 وفاة، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة أصدرتها أمس الخميس.
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