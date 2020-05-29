السعودية تنظم مؤتمر مانحي اليمن "افتراضيا" الثلاثاء بشراكة أممية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت السعودية، أنها ستنظم، الثلاثاء المقبل، مؤتمر المانحين لليمن 2020 بمشاركة الأمم المتحدة "افتراضيًا"، لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك.



يأتي هذا بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ودعت السعودية الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.

ولفتت إلى أن "مؤتمر المانحين الدوليين والمنظمات الإغاثية سيعقد افتراضيًا بالرياض، في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت الرياض، وسوف يبث على شبكة الإنترنت على الروابط التالية: (http://webtv.un.org)) (https://ksrelief.org/live).".

‏وأوضحت المملكة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس سيلقي كلمة الافتتاح في المؤتمر، فيما سيلقي كلمة المملكة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

وعقب المؤتمر سيتم عقد مؤتمر صحفي يشارك فيه الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك.

ويدير المؤتمر الصحفي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية ميليسا فليمنج.

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كما سيتم لهذه المناسبة إطلاق هاشتاق (#مؤتمر_المانحين_لليمن) وهاشتاق (#معا_لدعم_اليمن) وباللغة الإنجليزية هاشتاق ( #FundForYemen).

وكان وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أكد في تصريحات سابقة، أن "السعودية هي الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخيًا، لا سيما ما قدمته من مساعدات إنسانية وإغاثية ومعونات للاجئين اليمنيين ومساعدات تنموية من خلال إعادة الإعمار، ودعم البنك المركزي اليمني في السنوات الخمس الماضية".



ورحبت دولة الإمارات، بمؤتمر المانحين لليمن الذي تستضيفه السعودية يونيو/حزيران المقبل، مؤكدة دعمها للجهود والمبادرات الرامية لإنجاحه

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن المؤتمر "يأتي استمرارًا لنهج المملكة في حشد المساعدات والمساهمات الإنسانية والتنموية العالمية لليمن وشعبه الشقيق".

وأشارت إلى أن "الدعوة لهذا المؤتمر تأكيدٌ لدور المملكة العربية السعودية الريادي في رفع المعاناة الإنسانية عن الأشقاء اليمنيين".

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن دولة الإمارات تدعم كافة المبادرات والجهود الرامية إلى إنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير الذي يهدف إلى دعم مسيرة التنمية في اليمن.

كما أكدت استعدادها لتقديم كل ما يُمَكّن اليمن من تحقيق الإزدهار، ويرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل شعبه الشقيق، ويلبي كل آماله وتطلعاته في مستقبل أفضل مستقر.