الدنمارك تفتح أبوابها للسائحين من 3 دول فقط في يونيو

قالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتا فريدريكسن، الجمعة، إن بلادها ستعيد فتح الحدود لاستقبال السائحين من ألمانيا والنرويج وأيسلندا بدءا من 15 يونيو/ حزيران المقبل.



وأضافت فريدريكسن، يتوجب على الزائرين إثبات أن لديهم حجزًا لا يقل عن ست ليال في موقع تخييم أو منزل لقضاء العطلات، خارج العاصمة كوبنهاجن.

وأغلقت الدنمارك حدودها في منتصف مارس/ آذار الماضي في إطار التدابير الهادفة إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، وسجلت البلاد 568 حالة وفاة حتى اليوم الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتابعت فريدريكسن:" لقد نجحنا حتى الآن كدولة بشكل جيد، حيث أننا نسيطر على العدوى بفضل الجهود المشتركة القوية التي يبذلها جميع الدنماركيين، ولكن الفيروس لا يزال معنا ... نحن لم نتجاوز الأزمة".

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وأشارت فريدريكسن إلى أن حكومتها تجري "حوارا وثيقا" مع جارتها الشمالية السويد، التي ظلت خارج قائمة الدول التي سيسمح لسائحيها بدخول الدنمارك.

من جهته، قال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود إن االمنشور العام لوزارة الخارجية الدنماركية بشأن حظر السفر غير الضروري لا يزال ساريا حتى 31 أغسطس/ آب

وأضاف كوفود أنه في الوقت الذي لم تعد تحذر فيه السلطات الدنماركية من السفر إلى أيسلندا وألمانيا والنرويج، فإنه يبقى من المستحسن تجنب المدن الكبيرة واتباع نصائح السلطات المحلية.

وأشار كوفود إلى أن بلاده ربما تسمح بدخول السياح من دول أخرى بعد موسم الصيف.