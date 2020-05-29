إسرائيل تبعد خطيب الأقصى عن المسجد لمدة أسبوع

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أمر إبعاد عن المسجد لمدة أسبوع.

وداهمت قوات من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية منزل الشيخ صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، بالقدس واستدعته للتحقيق في مركز للشرطة.

وقال الشيخ صبري بعد اعتقاله للصحفيين: "هذه اقتحامات متكررة للدلالة على إسكات كل من يعارض مخططاتهم، نحن مع الأقصى وسنبقى مع الأقصى وسندافع عن المسجد الأقصى".

وأجرت المخابرات الإسرائيلية تحقيقا مع الشيخ صبري في معتقل "القشلة" بالقدس الغربية.

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وقال مسؤول في مكتب الشيخ صبري لـ"الخليج 365" إنه "تم اتهام الشيخ بممارسة التحريض ضد الاحتلال الإسرائيلي ولذلك تم تسليمه أمر إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع مع استدعاء للتحقيق يوم الأربعاء المقبل".

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "نعتقد أن أمر الإبعاد هذا هو مقدمة لقرار تمديد آخر أطول قد يتسلمه الشيخ يوم الأربعاء المقبل".

وأشار إلى أنه في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي سلمت المخابرات الإسرائيلية الشيخ صبري أمر إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر انتهت قبل أيام.

وكان الشيخ صبري نفى في أكثر من مناسبة تهمة التحريض.