سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 29 مايو 2020

وسط تعاملات بطيئة عقب عطلة عيد الفطر المبارك، استقر سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة، وسجل الدولار على شاشة بنك السودان المركزي 55 جنيها للشراء و55.27 للبيع.

كما استقر سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في السوق "السوداء" عند مستوى 122 جنيها، في ظل حالة من التذبذب أصيب بها سوق الدولار في السودان خلال الفترة الأخيرة، وفق صحف محلية.

ويعاني الاقتصاد السوداني حالة من الانكماش وارتفاع في معدلات التضخم وشح في النقد الأجنبي، مما دفع الحكومة في السودان إلى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع بعض الجهات المانحة.

وأعلنت الحكومة السودانية، مؤخرا بدء التطبيق الفعلي لأكبر زيادة في الرواتب في تاريخ السودان والتي بلغت في حدها الأدنى 500%.

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وقالت هيئة مكافحة الفساد في السودان إن الخرطوم صادرت أصولا قيمتها 4 مليارات دولار من الرئيس السابق عمر البشير وأفراد أسرته ومعاونيه.

وقفز معدل التضخم في السودان إلي رقم قياسي جديد خلال أبريل/نيسان الماضي إلي 98.81% من 81.64 % في مارس/آذار الماضي بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في ظل الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفيما يخص أسعار العملات العربية بلغ سعر الريال السعودي 14.63 جنيه للشراء، و 14.71 للبيع، و سعر الدرهم الإماراتي سجل 14.97 جنيه للشراء، و15.04 للبيع، أما عن سعر الدينار الكويتي فسجل 177.07 جنيه للشراء، و 177.96 للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

في حين بلغ متوسط سعر اليورو في السوق الرسمي 59.95 جنيه ، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترلينى 66.91 جنيه، وفق بيانات المركزي السواني.