السعودية تعلن تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 مايو 2020

الرياض - الخليج 365

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل الإجمالي إلى 81 ألفا و766 إصابة.

وأعلنت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 2460 حالة تعافٍ جديدة كأعلى عدد لحالات الشفاء اليومية، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 57 ألفا و13 حالة (70 % من إجمالي الإصابات المسجلة).

ولفتت الوزارة إلى وجود 17 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 458 حالة وفاة.