بحضور 20 مصليا.. تفاصيل أول صلاة جمعة بالسيدة نفيسة منذ إغلاق المساجد

كتب: ضياء السقا

أقامت الأوقاف، شعائر صلاة الجمعة اليوم، بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها وأرضاها، بحضور 20 مصليا من العاملين بالمسجد والوزارة، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.

وتم نقل شعائر أول صلاة جمعة منذ غلق المساجد لأكثر من شهرين، ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، عبر موجات الإذاعة المصرية والتليفزيون المصري.

وأكد الشيخ على الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، ضرورة الأخذ بالأسباب واتباع التعليمات والتوجيهات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف الجمال، خلال خطبة الجمعة، أن هناك قاعدة عظيمة تقول لا ضرر ولا ضرار فكان لابد من إزالة أسباب الضرر كالبعد عن التجمعات تجنبا للعدوى والمصافحة والمعانقة وغسل الأيدى وهذا واجب الوقت علينا جميعا.

وتابع إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة: "واجب علينا أن نلتزم بتعليمات النجاة والحماية حتى نمر من هذه الأزمة بسلام، فإن التتار حينما دخلوا بغداد أسرع الناس إلى الإمام نجم الدين كبرى قالوا له يا إمام أدعوا الله عز وجل ان ينصرنا على التتار فقال لهم إن هذا الأمر لا يحتاج إلى الدعاء أي يحتاج إلى استعداد والأخذ بالأسباب".

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واختتم الشيخ على الله الجمال، خطبته، قائلا: "نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطورة العدوى فقال: "لا يوردن ممرض على مصح"، ومن أسباب النجاة الإكثار من الطاعات والصدقات فقد قال صلى الله عليه وسلم:" داووا مرضاكم بالصدقة".

وقال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، في تصريحات سابقة، إن القرار يأتى فى إطار العودة التدريجية لجوانب الحياة وبخاصة الاقتصادية منها بضوابط وقائية واحترازية بعد عطلة عيد الفطر المبارك، والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء عقب رئاسته للجنة إدارة أزمة كورونا.

كما أنه تم التنسيق مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على أن تكون إقامة صلاة الجمعة التى تليها الموافق 5 يونيو من الجامع الأزهر بحضور عشرين مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف مع نقلها إذاعيا وتلفزيونيا.

وتقتصر إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة على المسجد الذى تنقل منه شعائر صلاة الجمعة، مع استمرار تعليق الجمع والجماعات لحين الانتهاء من دراسة مقترح الرفع التدريجى لتعليق العمل بدور العبادة ومناقشته مع وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وستناقش هذه الدراسة فى النصف الثاني من شهر يونيو المقبل من خلال لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء الموقر، ويتم الإعلان عما ستنتهي إليه الدراسة في ضوء المستجدات والمتغيرات في حينه بعد إقرار لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء.