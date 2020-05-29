توقيف مشتبه بارتكابه جريمة في الهيكلية

أفادت معلومات صحافية بأن "دورية من ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ تمكنت من توقيف المشتبه بارتكابه جريمة في الهيكلية، ويدعى م.ع، وذلك في بلدة ​مشتى حمود​ الحدودية- عكار. وقد احيل الموقوف الى التحقيق باشراف ​القضاء​ المختص.​​​​​​".

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