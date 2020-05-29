جمعية الصناعيين: لإعادة فتح معامل الترابة في شكا بعد التزامها بالمعايير البيئية والشروط الصحية

ناشدت ​جمعية الصناعيين​ ال​لبنان​يين المسؤولين المعنيين "السماح بإعادة فتح معامل الترابة في شكا في أسرع وقت ممكن، خصوصا بعدما سبق لها ان تعهدت بالالتزام بالمعايير البيئية المطلوبة التي وضعتها ​وزارة البيئة​"، مشددة على "ضرورة التزام المعامل المطلق بالمعايير البيئية والشروط الصحية الضرورية للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين فيها".

وحذرت الجمعية في بيان من أن "اقفال المعامل في ظل الظروف ​الاقتصاد​ية والاجتماعية البالغة الصعوبة التي يمر بها لبنان، سيكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى ​الصناعة​ الوطنية، وكذلك على فئة واسعة من العاملين فيها الذين سيتركون يواجهون مع عائلاتهم ظروفاً معيشية بالغة الصعوبة"، مؤكدة "ضرورة تحكيم العقل والحفاظ على المصلحة الوطنية العليا باللجوء الى حلول تسمح باستمرار المعامل والحفاظ على ​الصحة العامة​ في آن".

ولفتت الى أن "المعامل التي كانت على الدوام سباقة في القيام بمسؤولياتها الاجتماعية في المنطقة، قامت بالتواصل مع الهيئات ​البلدية​ المحلية وأجرت مباحثات بناءة معها في هذا الخصوص والتي من شأنها تكريس دور المعامل على المستويات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. وطالبت الجمعية بالإسراع بفتح المعامل في اسرع وقت ممكن، حفاظا على دورها الانتاجي والاقتصادي وعلى مئات العائلات التي تعتاش من هذه المصلحة، والتي يتعلق وجودها ومستقبلها بديمومة العمل في هذا القطاع الهام".