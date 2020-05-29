حب الله: طالما أن هذه الحكومة موجودة فهناك دعم متكامل للصناعة والزراعة وقطاعات الإنتاج

ركّز وزير الصناعة ​عماد حب الله​، خلال زيارته المجمّع الجامعي لـ"​الجامعة الإسلامية​ في ​لبنان​" في ​بلدة الوردانية​، حيث اطّلع على جهاز التنفّس الإصطناعي "nafas ventilator" الّذي أنجزه أساتذة وطلاب قسم التقنيات الطبية في كلية الهندسة في الجامعة، على أنّ "العمل والجهد المبذول هو عمل ممتاز، ورغم مساوئ "​كورونا​"، إلّا أنّ من حسناتها أنّها فتحت مجالًا للطلّاب والهيئات التعليميّة في ​الجامعات​ و​المدارس​، لأن يبدعوا وأن يكون هناك من يقدّر عملهم، ويعطون أفضل ما لديهم، لأنّهم سيصلون إلى نتيجة إيجابيّة تصبّ في مصلحة الناس".

ولفت إلى أنّ "جهاز التنفّس الّذي رأيناه اليوم، يُثبت أنّنا إذا قرّرنا أن نعمل شيئًا في لبنان بطاقاتنا وقدراتنا الذاتيّة وبقدرة طالباتنا وطلّابنا ومناهجنا التعليميّة وإصرارنا ورؤيتنا، قادرون على ذلك"، مشيرًا إلى "أنّنا عندما بدأنا العمل على تصميم أجهزة تنفّس، وصلنا إلى مرحلة احتاج فيها المبدعون إلى بعض الأموال، وعرفنا أنّ المشروع في الجامعة بحاجة لأموال، وعندما علمت رئيسة الجامعة بالأمر أصرّت على أن يتمّ التنفيذ بقدرات الجامعة الذاتية، ودعمت المشروع من الجامعة. لذا فإنّ هذا المشروع أنجز بالكامل في الجامعة ومن خلال طلّابها وأساتذتها".

وأكّد حب الله أنّ "هذا الجهاز وبوضعه الحالي ممتاز، وأنتم تعملون على تطويره، على أمل أن نستطيع تصنيعه ليس فقط للسوق المحلية وإنّما للسوق الخارجية"، مشدّدًا على أنّ "لبنان لا ينقصه الكفاءات والقدرات، ولكن كان ينقصه دعم من قبل الدولة، وهنا أقول إنّه طالما أنّ هذه ​الحكومة​ موجودة، بإذن الله، هناك دعم متكامل للصناعة والزراعة والقطاعات الإنتاجيّة والمؤسّسات التعليميّة والبحثيّة والمبدعين والمبدعات في لبنان".