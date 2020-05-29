بلدية زوطر الشرقية تقيم حواجز محبة وتوزع الورود والكمامات للمارة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" أنه وفي أطار حملة التوعية المستمرة من مخاطر تفشي ​فيروس كورونا​ أقامت بلدية ​زوطر الشرقية​ حواجز محبة عند مداخل البلدة تحت عنوان "وردة و كمامة أفضل من ​محضر ضبط​ بلا كمامة" حيث جرى و في بادرة لافتة توزيع ورود الـ "غاردينيا" و كمامات على السيارات والمارة.

و قام رئيس البلدية الدكتور وسيم اسماعيل و نائبه المهندس ​شوقي حرب​ بمشاركة عناصر شرطة البلدية بجولة على عدد من المحال ايضا وتوزيع الورود و الكمامات على اصحابها اضافة الى المواطنين.