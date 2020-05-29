بلدية زوطر الشرقية تقيم حواجز محبة وتوزع الورود والكمامات للمارة

أفاد مراسل "الخليج 365" أنه وفي أطار حملة التوعية المستمرة من مخاطر تفشي فيروس كورونا أقامت بلدية زوطر الشرقية حواجز محبة عند مداخل البلدة تحت عنوان "وردة و كمامة أفضل من محضر ضبط بلا كمامة" حيث جرى و في بادرة لافتة توزيع ورود الـ "غاردينيا" و كمامات على السيارات والمارة.
و قام رئيس البلدية الدكتور وسيم اسماعيل و نائبه المهندس شوقي حرب بمشاركة عناصر شرطة البلدية بجولة على عدد من المحال ايضا وتوزيع الورود و الكمامات على اصحابها اضافة الى المواطنين.
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