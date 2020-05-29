وحدة الكوارث بصور: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا على مستوى القضاء

أشارت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات ​قضاء صور​، بناء على تقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، إلى أنه "لم يسجل اليوم أي إصابة على مستوى القضاء ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، لافتة إلى أنه "تم تسجيل حالة مشتبهة واحدة حتى ساعة إعداد التقرير".

وأفادت الوحدة بأن "نتائج 3 حالات مشتبهة كانت قد سجلت أمس، صدرت وجاءت جميعها سلبية"، منوهةّ بأن "عدد المصابين في القضاء ما زال 43 مصابا، توزعوا كالاتي، 34 حالة وافدة من إفريقيا، في حين أن هناك 3 حالات وافدة من أوروبا، و6 حالات محلية". وأوضحت أن 10 منهم تماثلوا الى الشفاء بشكل تام.

كما أكدت أنها "بالتعاون مع طبابة القضاء و​الصليب الأحمر اللبناني​ وفرق المستجيب الأول، وبمواكبة ​جمعية الرسالة للاسعاف الصحي​ و​الهيئة الصحية الإسلامية​ ​الدفاع المدني​، تقوم بمتابعة مستمرة للمغتربين أثناء حجرهم من خلال الزيارات الدورية حيث تقدم الإرشادات والتوجيهات اللازمة"، مشددة على "ضرورة الإلتزام بالحجر وأن أي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء".

ولفتت الوحدة إلى أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء"، آملة من "جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".

وأشارت الوحدة الى أنها "بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير ​وزارة الصحة العامة​، تنصح جميع القاطنين في قضاء صور، باستمرار الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن ​رئاسة مجلس الوزراء​ وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل".