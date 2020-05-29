أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي عن أن عناصرها نقلوا جريحاً الى ​مستشفى رياق​ أصيب جراء تعرضه ل​حادث سير​ وقع في ​حوش النبي​ - ​بعلبك​. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: نقل جريح سقط جراء حادث سير في حوش النبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.