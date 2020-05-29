إجراء 400 فحص Pcr في مجمع الاوزاعي للنازحين السوريين في صيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا عن انتهاء المرحلة الثانية والاخيرة من اجراء فحوص الPCR في مجمع " الاوزاعي " للنازحين السوريين شمالي صيدا والتي تقوم بها المفوضية العليا للاجئين السوريين بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بمستشفى بيروت الحكومي الجامعي ووزارة الداخلية والبلديات ممثلة بمحافظة لبنان الجنوبي ومؤسسة " شيلد" ومجلس اللاجئين النروجي" NRC" ومؤسسة عامل وتحت اشراف بلدية صيدا وبمواكبة من الأجهزة الأمنية.
وقد جرى اخذ 200 فحص ليبلغ مجموعها على مدى يومين 400 فحص لنازحين من الاكثر اختلاطا او احتكاكا او ممن يعانون اعراضا معينة على ان يعلن عن نتائجها بالتنسيق بين وزارة الصحة والمفوضية.
ولفت مدير مجمع الاوزاعي محمد دحدولي انه تم اجراء فحوصات الPCR على مدى يومين حيث تم اخذ 200 فحص في اليوم الاول و200 فحص اخرين في اليوم الثاني ليبلغ المجموع 400 فحص لاربعمئة شخص من اصل 978 نازح يقطنون المجمع، وسكان المجمع محجورين صحيا منذ نحو الشهرين ونيف باستثناء العاملين في البساتين القريبة ضمن قضاء صيدا اما العاملين خارج قضاء صيدا فقد طلبنا منهم عدم الدخول الى المجمع وذلك التزاما بالاجراءات الوقائية منعا لتفشي فيروس كورونا".
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