خارجية روسيا: المساعدة الخارجية لجهت ليبية غيرت ميزان القوى على الأرض

أشارت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​، ​ماريا زاخاروفا​، إلى أن "ميزان القوى على الأرض في ​ليبيا​ تغير بسبب المساعدة الخارجية لأطراف النزاع"، معتبرة أنه "ليس مجرد وضع صعب في ليبيا، الوضع آخذ في التدهور. إنه تدهور للوضع السياسي والعسكري، الهدنة التي تم الاتفاق عليها في كانون الثاني معطلة بصورة كاملة. لقد استؤنفت العمليات العسكرية".

وأوضحت أن "اليوم يختلف الوضع على الأرض اختلافا كبيرا، وبفضل المساعدة الخارجية لأطراف النزاع، أدى ذلك إلى تغير في ميزان القوى على الأرض"، معتبرة أن "إطالة أمد ​الأزمة​ في ليبيا يهدد شعبها الذي عانى طويلا من عواقب وخيمة".

ودعت زاخاروفا ​المجتمع الدولي​ إلى "ضرورة أن يبذل قصارى جهده لمساعدة الليبيين على التغلب على هذا الوضع، وحل هذه الأزمة وإنهاء الصراع".