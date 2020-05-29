لفت وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا ننتظر إستكمال وتسريع المحاكمات لموقوفي نظارة جسر ​العدلية​ بأسرع وقت، لإقفالها بصورة نهائيّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر فهمي: ننتظر إستكمال وتسريع المحاكمات لموقوفي نظارة جسر العدلية لإقفالها بصورة نهائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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