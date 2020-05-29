الريس التقى الجميل موفدا من جنبلاط: لاستمرار التشاور في القضايا الوطني

أكد مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس بعد لقائه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل موفدا من النائب السابق وليد جنبلاط، على "العلاقة الثنائية التي تربط بين التقدمي والكتائب"، مشددا على "ضرورة إستمرار التشاور في مختلف القضايا الوطنية والسياسية وآفاق المرحلة المقبلة".
كما نقل موقف جنبلاط من "الملفات المطروحة على الصعيد الوطني وما يطرح من مقترحات لا تتلاءم مع طبيعة التركيبة اللبنانية"، مشددا على "أهمية الحفاظ على العيش المشترك بين اللبنانيين في ظل لحظة الصعبة، وخصوصا على الصعدين الاقتصادي والاجتماعي".
من جهته، شكر الجميل مبادرة جنبلاط، مؤكدا "حرص الكتائب على توثيق العلاقة بشكل دائم مع التقدمي الإشتراكي وحماية الاستقرار في الجبل بمختلف مكوناته".
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