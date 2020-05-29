كبارة: لإنزال أقصى العقوبات بمرتكب الجريمة التي أودت بحياة أحمد مظلوم

استنكر النائب ​محمد كبارة​ "الجريمة المروعة التي أودت بحياة الأخ أحمد مظلوم، سليل العائلة ال​طرابلس​ية العريقة التي قدمت الى أهلها ومدينتها الكثير على كل صعيد"، معتبرا أن "هذه الجريمة التي شهدتها مدينتنا بمثابة ناقوس خطر يقرع مجددا للفت أنظار الدولة ومؤسساتها والمعنيين فيها الى طرابلس وأهلها، والى تفلت ​السلاح​ الذي بات بمتناول الجميع، ما ينذر بخطر كبير ويهدد باعتماد شريعة الغاب التي نرفضها جميعا كونها تشجع بعض المستفيدين من الفوضى على المطالبة بالأمن الذاتي".

وتقدم طبارة، في بيان، بأحر التعازي "لطرابلس عموما وعائلة مظلوم خصوصا"، مطالبا ​الأجهزة الأمنية​ "التي عبرت عن حرفية ومهنية، بتوقيف الفاعل خلال ساعات قليلة والأجهزة القضائية بإنزال أقصى العقوبات بالمجرم القاتل، لنؤكد للجميع أن طرابلس ليست مستباحة كما أن دماء أبنائها غالية جدا".