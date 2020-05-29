السيرة الذاتية لرئيس ​المحكمة العسكرية​ العميد منير شحادة:

مواليد ١/١٠/٦٥ من بلدة دورس ​بعلبك​ ابن عائلة عصامية مؤلفة من خمسة أشقاء. شقيقه الاكبر الدكتور عباس طبيب القلب في ​الولايات المتحدة​ الأمبركية، وشقيقه الثاني الدكتور فراس اختصاصي الطب النووي في ​مستشفى كليمنصو​ و​مستشفى جبل لبنان​، وشقيقه رامي مهندس مدني في ​البرازيل​ وشقيقه الصيدلي الدكتور وليد.

له ولدان ابنته جود مهندسة زراعية خريجة ​الجامعة الأميركية​ في ​بيروت​ و ابنه الملازم أول فراس رئيس مكتب بعلبك في ​المديرية العامة لأمن الدولة​.

العميد شحادة و وفقاً لما يعرفه عنه معظم ضباط ​الجيش​ اللبناني هو من الضباط الذين يتمتعون بالسمعة الجيدة ونظافة الكف والاستقامة و قوة الشخصية.

خدم في العديد من القطع في الجيش منها أفواج التدخل الأول و الثاني والثالث و​المحكمة الدولية​ الخاصة والمفتشية العامة وكان آخرها قائداً للشرطة العسكرية في منطقة الجنوب.