السيرة الذاتية لرئيس المحكمة العسكرية العميد منير شحادة:
مواليد ١/١٠/٦٥ من بلدة دورس بعلبك ابن عائلة عصامية مؤلفة من خمسة أشقاء. شقيقه الاكبر الدكتور عباس طبيب القلب في الولايات المتحدة الأمبركية، وشقيقه الثاني الدكتور فراس اختصاصي الطب النووي في مستشفى كليمنصو ومستشفى جبل لبنان، وشقيقه رامي مهندس مدني في البرازيل وشقيقه الصيدلي الدكتور وليد.
له ولدان ابنته جود مهندسة زراعية خريجة الجامعة الأميركية في بيروت و ابنه الملازم أول فراس رئيس مكتب بعلبك في المديرية العامة لأمن الدولة.
العميد شحادة و وفقاً لما يعرفه عنه معظم ضباط الجيش اللبناني هو من الضباط الذين يتمتعون بالسمعة الجيدة ونظافة الكف والاستقامة و قوة الشخصية.
خدم في العديد من القطع في الجيش منها أفواج التدخل الأول و الثاني والثالث والمحكمة الدولية الخاصة والمفتشية العامة وكان آخرها قائداً للشرطة العسكرية في منطقة الجنوب.
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