التقى رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل في "بيت الكتائب" المركزي في الصيفي، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، في حضور الوزير السابق آلان حكيم ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله، وكان عرض لآخر التطورات.
ولفت بيان صادر عن "حزب الكتائب"، إلى أنّ "المجتمعين ناقشوا موضوع الدعم الأميركي للبنان والبرامج المشتركة ولا سيما دعم الجيش اللبناني. كما تناولوا موضوع المفاوضات الجارية بين لبنان و"صندوق النقد الدولي"، وضرورة المباشرة الفوريّة بتطبيق الإصلاحات المطلوبة والمعروفة، ليُصار إلى تقديم الأموال الّتي يحتاجها لبنان للخروج من المأزقين المالي والاقتصادي اللذين يعاني منهما".
وأوضح أنّه "كان تركيز على ضرورة أن يحافظ لبنان على التزاماته الدوليّة لناحية السهر على تطبيق القرارات الدوليّة، لا سيما القرارين 1559 و1701".
كانت هذه تفاصيل خبر الجميل وشيا بحثا بالدعم الأميركي للبنان وأكدا ضرورة المباشرة الفورية بتطبيق الإصلاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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