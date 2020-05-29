الحريري عرض مع اللواء ابراهيم للأوضاع العامة ولشؤون أمنية والتقى مجدلاني

التقى رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ في "بيت الوسط"، المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس إبراهيم​، وعرض معه للأوضاع العامة ولشؤون أمنيّة. واتسقبل أيضًا النائب السابق ​عاطف مجدلاني​، في حضور الوزير السابق ​غطاس خوري​. إضغط للمزيد

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