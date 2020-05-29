قوى الأمن تقيم حواجز ثابتة وظرفية تطبيقا للتعبئة العامة في حاصبيا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ عناصر من ​قوى الأمن الداخلي​ في فصيلة حاصبيا في اليوم الأول، قاموا بتطبيق قرار التعبئة العامة بارتداء الكمامات الزاميا للمواطنين أثناء تجوالهم على الطرقات وحتى داخل السيارات عبر حواجز ثابتة وظرفية وكثفت من دورياتها على مختلف الطرقات خاصة ​الحاصباني​ سوق الخان وعند مداخل قرى وبلدات المنطقة لمراقبة حركة سير الآليات طبقا المفرد والمجوز مع التشديد على اصطحاب ثلاثة أشخاص فقط للسائق وعلى التقيد بمعايير النظافة والسلامة العامة.

كما عملت حواجز ​الجيش اللبناني​ في المنطقة على حث المواطنين بضرورة التقيد بقرارات التعبئة العامة مخلصة لجهة ارتداء الكمامات بشكل إلزامي حفاظا على سلامتهم كما شددت من إجراءاتها الاحترازية أمام المصارف وضرورة المحافظة على المسافة المطلوبة.