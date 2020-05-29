باسيل عرض مع رامبلينغ الاوضاع ومع جمعية المصارف خطتها المالية

التقى رئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​، سفير ​بريطانيا​ ​كريس رامبلينغ​ في المقر المركزي للتيار في ميرنا الشالوحي، وعرض معه الأوضاع ‏وما يمكن لبريطانيا أن تقدمه من دعم ل​لبنان​ في هذه المرحلة الصعبة.

كما التقى باسيل وفدا من "​جمعية المصارف​" برئاسة ​سليم صفير​ وعرض معه الأفكار التي تقدمت بها الجمعية لمواجهة ​الأزمة​ المالية".

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