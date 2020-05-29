باسيل عرض مع رامبلينغ الاوضاع ومع جمعية المصارف خطتها المالية

التقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، سفير بريطانيا كريس رامبلينغ في المقر المركزي للتيار في ميرنا الشالوحي، وعرض معه الأوضاع وما يمكن لبريطانيا أن تقدمه من دعم للبنان في هذه المرحلة الصعبة.
كما التقى باسيل وفدا من "جمعية المصارف" برئاسة سليم صفير وعرض معه الأفكار التي تقدمت بها الجمعية لمواجهة الأزمة المالية".
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