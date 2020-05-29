الداخلية التركية: رفع قيود حظر التجول عن الفئة العمرية بين 18 و20 عاما

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​، في تعميم أرسلته إلى الولايات الـ81 كافّة، "رفع قيود حظر التجوّل عن الفئة العمريّة بين 18 و20 عامًا، ضمن إجراءت تخفيق تدابير فيروس "كورونا".

ولفتت إلى "أنّها فرضت ​حظر التجول​ في عموم 15 ولاية بينها ​إسطنبول​، يومي السبت والأحد"، مبيّنةً "أنّها أبقت على قرار حظر التجوّل للمسنين فوق 65 عامًا، و​الأطفال​ ما دون 18 عامًا في عموم البلاد". وأوضحت أنّ "حظر التجول بالولايات الـ15، يبدأ منتصف ليل الجمعة- السبت، وينتهي منتصف ليل الأحد- الإثنين".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "الفئة العمرية بين 0 و18 عامًا، يمكنهم الخروج من منازلهم الأربعاء والجمعة، بين الساعة 14:00 و20:00، شريطة ارتداء الكمامات وعدم الابتعاد إلى مسافة أكثر من مسافة المشي، والامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي"، منوّهةً إلى أنّ "الأطفال سيمكنهم ارتياد رياض الأطفال والحضانات، برفقة أولياء أمورهم".