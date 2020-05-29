الداخلية التركية: رفع قيود حظر التجول عن الفئة العمرية بين 18 و20 عاما

أعلنت وزارة الداخلية التركية، في تعميم أرسلته إلى الولايات الـ81 كافّة، "رفع قيود حظر التجوّل عن الفئة العمريّة بين 18 و20 عامًا، ضمن إجراءت تخفيق تدابير فيروس "كورونا".
ولفتت إلى "أنّها فرضت حظر التجول في عموم 15 ولاية بينها إسطنبول، يومي السبت والأحد"، مبيّنةً "أنّها أبقت على قرار حظر التجوّل للمسنين فوق 65 عامًا، والأطفال ما دون 18 عامًا في عموم البلاد". وأوضحت أنّ "حظر التجول بالولايات الـ15، يبدأ منتصف ليل الجمعة- السبت، وينتهي منتصف ليل الأحد- الإثنين".
وأشارت الوزارة إلى أنّ "الفئة العمرية بين 0 و18 عامًا، يمكنهم الخروج من منازلهم الأربعاء والجمعة، بين الساعة 14:00 و20:00، شريطة ارتداء الكمامات وعدم الابتعاد إلى مسافة أكثر من مسافة المشي، والامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي"، منوّهةً إلى أنّ "الأطفال سيمكنهم ارتياد رياض الأطفال والحضانات، برفقة أولياء أمورهم".
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