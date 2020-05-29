"تويتر" يضع إشارة تنبيه على تغريدتين للمتحدث باسم الخارجية الصينية

أقدم موقع "تويتر" على وضع تنبيه على تغريدتين للمتحدث باسم ​وزارة الخارجية الصينية​ تشاو لي جيان، أفاد خلالهما بأن ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" انطلق من ​الولايات المتحدة​ وليس الصين. وكان جيان نشر هاتين التغريدتين في 12 آذار الماضي، واعتبر فيهما أن "​الجيش الأميركي​ كان السبب في إحضار فيروس كورونا إلى مدينة ووهان خلال مشاركته في الألعاب العسكرية العالمية في تشرين الأول الماضي". وجاء التحذير على شكل علامة تعجب تحتوي على رابط يوجه المستخدم إلى تغريدات حول أصل فيروس كورونا.

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