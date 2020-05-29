تعديل برنامج التعقيم في الإمارات من الـ10 مساء إلى الـ6 صباحا اعتبارا من الغد

قرّرت وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في ​الإمارات​، تعديل برنامج التعقيم الوطني، ليصبح من العاشرة مساءً إلى السادسة من صباح اليوم التالي، بدلًا من الساعة الثامنة مساءً حتّى السادسة صباحًا، اعتبارًا من يوم السبت 30 أيار 2020، وتُستثنى من ذلك مضامير سباقات الهجن الّتي تكون من الساعة العاشرة مساءً حتّى الخامسة صباحًا.

ويأتي هذا القرار في إطار التسهيل على المواطنين والمقيمين، ومنحهم فرصة أكبر لقضاء احتياجاتهم الضروريّة، والقيام بما تتطلّبه الحالات الحرجة من متابعة واهتمام، بالإضافة إلى مساعدة النشاط الاقتصادي في التعافي التدريجي وتنشيط الحركة التجاريّة، وعدم تعطيل القطاعات الأساسية المهمة بالدولة.

وأوضح القرار أنّه "سيتمّ الإستمرار بالسماح لمنافذ بيع المواد الغذائيّة والجمعيّات التعاونيّة والبقالة والسوبرماركت والصيدليّات، بالعمل على مدار 24 ساعة". وشدّدت وزراتا الصحة والداخلية و"هيئة الطوارئ والأزمات"، على "ضرورة تقيّد المحال المصرّح لها بالعمل بإجراءات الصحّة والسلامة المعمول بها، والإرشادات الاحترازية المنصوص عليها، مع مراعاة أن لا تتجاوز نسبة المتسوّقين 30% من السعة الاستيعابيّة الإجماليّة، مع المحافظة على المسافة الآمنة "متران" وفق مبدأ التباعد الاجتماعي؛ وذلك بهدف تقليل الازدحام التزامًا بالإرشادات الصحيّة والإجراءات الوقائيّة وذلك في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد".