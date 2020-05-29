خفر السواحل التركي أنقذ 23 طالب في المياه الإقليمية التركية

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأنّ "23 طالب اللجوء ركبوا قاربًا مطاطيًّا من ساحل أيواجيق، بشكل غير قانوني، قاصدين جزيرة ميديللي اليونانية.
وأوضحت أنّ "أثناء تقدّمهم نحو الجزيرة، اعترضتهم دورية من خفر السواحل اليوناني، وأجبرتهم على العودة بعد أن دفعت قاربهم باتجاه المياه الإقليمية التركية"، مبيّنةً أنّ "فريقًا من خفر السواحل التركي تحرّك إلى المنطقة، إثر تلقّيه نداء استغاثة من طالبي اللجوء، لإنقاذهم وإعادتهم إلى اليابسة".
وأشارت إلى أنّ "طالبي اللجوء، الّذين يحملون جنسيّات أفغانستان وإيران، نُقلوا إلى مركز خفر السواحل التابع لبلدية "كوتشوك قويو" في ولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا، حيث قُدم لهم الغذاء والكساء".
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