السيسي ورئيس قبرص يؤكدان رفضهما للتدخل الخارجي في ليبيا

أشار المتحدث باسم ​الرئاسة المصرية​ بسام راضي، إلى أن "الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس قبرص نيكول آنستسيادس، توافقا فيه على تكثيف التنسيق بما يخص التطورات الأخيرة في ​ليبيا​، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص".

وأكد راضي أن "الاتصال تناول التباحث حول بعض القضايا الاقليمية وكذلك تعزيز التعاون المشترك على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان"، منوّهًا بأنه "تمت مناقشة سبل تنسيق وتبادل الخبرات بشأن جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، واحتواء تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية بالوقوف على أفضل التجارب سواء لدى مصر أو قبرص وكذا في ​الاتحاد الأوروبي​ وتعزير التعاون المتعدد الأطراف في إطار هذا الملف الهام".

وفيما يخص بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أفاد راضي بأن "الاتصال شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال أمن الطاقة في إطار منتدى غاز شرق المتوسط"، لافتًا إلى أن "الرئيس القبرصي أشاد في هذا الإطار بالدور الحيوي والثقل السياسي لمصر في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مؤكدا في هذا الصدد تقدير الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تحقيق الاستقرار و​مكافحة الإرهاب​، وكذا التجربة المصرية الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية".